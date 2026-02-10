DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6790 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Marktkap. 38,12 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

11:46 Uhr
Deutsche Börse Buy
Deutsche Börse AG
208,60 EUR 4,60 EUR 2,25%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 285 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Esschborner seien solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
206,70 €		 Abst. Kursziel*:
37,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
208,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,63%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

