FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 198 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Börsenbetreiber profitierten von steigenden Zinsen gleich doppelt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Direkt erhielten sie höhere Nettozinserträge, und indirekt wirke sich das Umfeld durch die Neupositionierung der Anleger auf die Handels-, Clearing- und Abwicklungsvolumina aus. Die Betreiber selbst seien wiederum keinen größeren Abwärtsrisiken ausgesetzt. Die Deutsche Börse sieht er dabei am besten positioniert./tav/zb