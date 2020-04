LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Deutsche Börse mit Blick auf die Ende April anstehenden Quartalszahlen von 178 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber sollte im Zuge des Corona-Crashs von dem sehr hohe Handelsvolumen profitiert haben und operativ (Ebitda) ein Rekordergebnis ausweisen, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er zwar mit gesenkten Schätzungen für den Anstieg beim Gewinn je Aktie (EPS) in der Periode 2020-22, damit liege er aber über den Markterwartungen, so Thormann./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 12:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2020 / 02:15 / GMT



