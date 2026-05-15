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Marktkap. 44,02 Mrd. EUR

KGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
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WKN 581005

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Symbol DBOEF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Buy

12:01 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
252,00 EUR 8,20 EUR 3,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der britische Hedgefonds TCI sei bei der Deutschen Börse wieder dabei mit einem Anteil von 5,15 Prozent - 20 Jahre nachdem TCI die Pläne des deutschen Börsenbetreibers für eine Übernahme der London Stock Exchange durchkreuzt und als wertzerstörend bezeichnet habe, schrieb Tom Mills am Montag. Es sei ihm derzeit nicht klar, warum TCI eine Posiiton bei der Deutschen Börse aufgebaut habe und welche Absichten man hege. Der Dax-Konzern befinde sich aber in einem Prozess eines weiteren signifikanten Zukaufs; die Akquisition der Fondsplattform Allfunds, sofern kartelltrechtlich genehmigt, sollte in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein und öffne womöglich ein Fenster für aktivistische Interventionen./rob/ajx/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
250,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
252,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:01 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EN, Deutsche Boerse Q1 2026 Market Review: Long-term Interest Rates
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