NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Die nun verkündete Übernahme der restlichen Anteile an der Fondsvertriebsplattform Clearstream Fund Centre sei erwartet worden, schrieb Analyst Martin Price in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings erfolge die Transaktion überraschend bereits jetzt und nicht erst wie von dem Börsenbetreiber ursprünglich angepeilt im zweiten Quartal 2022./la/ag