NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Tom Mills wertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Börsenbetreibern aktuelle Statistiken unter anderem zum Handelsvolumen aus. Mit Ausnahme der CBOE Europe seien die verfolgbaren Aktienvolumina im vierten Quartal im Vorjahres- und Konsensvergleich allgemein schwächer gewesen. Besonders stark habe sich aber das Volumen mit Gas-Kontrakten an der Energiebörse EEX der Deutschen Börse entwickelt./tih/mis