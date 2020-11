ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Dies Übernahme eines Anteils von 80 Prozent an Institutional Shareholder Services (ISS) sei überraschend vor dem Investorentag erfolgt, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Transaktion mache in strategischer Hinsicht gleich mehrfach Sinn./mf/edh