ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der Börsen am Kassamarkt für Aktien sei im Vergleich zu alternativen Märkte erneut gesunken, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Erste Wahl im Sektor bleibt für den Analysten weiter das Papier der Deutschen Börse./tav/mis