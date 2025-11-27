DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.649 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,46 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.106 +0,5%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,56 +0,3%Gold 4.167 +0,2%
Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 40,71 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Hold

08:01 Uhr
Deutsche Börse Hold
Deutsche Börse AG
229,80 EUR 3,80 EUR 1,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die von dem Börsenbetreiber bestätigte, unverbindliche Offerte für eine Komplettübernahme der Allfunds Group sei das erste verifizierbare Angebot für den Fondsvertriebs-Spezialisten seit der Offerte von Konkurrent Euronext im Februar 2023, schrieb Tom Mills in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Zudem passe diesmal die Branchenlogik deutlich besser. Mills geht von einem Beitrag von Allfunds zum Ergebnis je Aktie der Eschborner im mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien unklar, und wettbewerbsrechtliche Hürden könnten den Übernahmeprozess verlängern./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 17:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
225,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,60%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
229,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,61%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

09:06 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
08:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
27.11.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Kurstreiber Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht Trendwende - Allfunds-Übernahme möglich? Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: JPMorgan sieht Trendwende - Allfunds-Übernahme möglich?
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start in Rot
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag stärker
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 23.766 Pkt - Dt. Börse nicht bewegt
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich leichter
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Financial Times Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Exclusive discussions regarding possible acquisition of Allfunds
