HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Hold" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Die Frankfurter seien hervorragend ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Andreas Pläsier am Dienstag in einer Reaktion auf den Quartalsbericht. Er bleibt bei der Aktie zwar an der Seitenlinie, geht aber davon aus, dass sie sich besser schlagen werden als der Dax./ag/tih