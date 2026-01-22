DAX 24.901 +0,2%ESt50 5.948 -0,1%MSCI World 4.510 +0,2%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.535 +0,4%Bitcoin 77.026 +1,2%Euro 1,1791 +0,3%Öl 65,95 +2,4%Gold 4.977 +0,8%
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende Ruhiger Wochenausklang am Freitag: DAX geht mit überschaubaren Bewegungen ins Wochenende
Deutsche Börse Aktie

Marktkap. 38,46 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 270 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Fondsplattform Allfunds sei in strategischer Hinsicht positiv, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, die erwarteten Synergien seien auf den ersten Blick plausibel./niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
210,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
213,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

15:51 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
12:51 Deutsche Börse Hold Warburg Research
22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktienempfehlung Deutsche Börse-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt Deutsche Börse-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
finanzen.net Analyse: Hold-Bewertung für Deutsche Börse-Aktie von Warburg Research
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Freitagmittag ab
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start des Freitagshandels ab
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag schwächer
finanzen.net UBS AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral
dpa-afx Deutsche Börse-Aktie deutlich höher: Übernahme von Allfunds geplant
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
