FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 190 Euro belassen. Der Marktbetreiber sei ein Profiteur mehrerer Trends, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe einen stark wachsenden Bedarf an ESG-Informationen, was kräftiges Wachstum für die Tochter ISS verheiße, einer Anbieterin von Governance-Lösungen, ESG-Daten und Analytik. Zudem stiegen die kurzfristigen Zinsen und der Ukraine-Krieg erhöhe den Absicherungsbedarf unter den Anlegern./ck/tih