ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Börse nach einer Investorenveranstaltung von 160 auf 164 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Börsenbetreiber erhalte derzeit zyklischen Rückenwind, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie passte ihre Schätzungen an, hält die Papiere aber derzeit für fair bewertet./tih/jha/