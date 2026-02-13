Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 39,65 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx
