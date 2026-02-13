DAX 24.813 -0,4%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.051 -1,5%Euro 1,1850 -0,2%Öl 68,55 +1,2%Gold 4.987 -1,1%
Deutsche Börse Aktie

215,10 EUR -3,60 EUR -1,65 %
STU
Marktkap. 39,65 Mrd. EUR

KGV 20,53
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

12:51 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse AG
215,10 EUR -3,60 EUR -1,65%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
263,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
216,30 €		 Abst. Kursziel*:
21,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
215,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

12:51 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
13.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
12.02.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
mehr Analysen

Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie
