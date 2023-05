Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

08:01 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Deutschen Börse beim Kursziel von 189 Euro mit "Neutral" aufgenommen. In den vergangenen zehn Jahre hätten die Börsenbetreiber ihre Aktivitäten ausgeweitet und seien zu diversifizierten Dienstleistern für die Bedürfnisse der Kunden an den Finanzmärkten geworden, schrieb Analyst Oliver Carruthers in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daraus resultiere eine zunehmende Verschiebung von volumenbasierten zyklischen Umsätzen hin zu stabileren, wiederkehrenden Erlösen. Die weiter mit "Buy" eingestufte London Stock Exchange (LSE) sei in dieser Hinsicht am besten positioniert. Dagegen dürften die mit "Neutral" in die Bewertung aufgenommenen, stärker volumenabhängigen Wettbewerber Deutsche Börse und Euronext im Jahresverlauf mit nachlassenden Volumina zu kämpfen haben. Bei den Frankfurtern seien zudem die mittelfristigen Wachstumsaussichten aus eigener Kraft schon eingepreist./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 03:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse