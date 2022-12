NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 206 auf 186 Euro gesenkt. Die Aktie des deutschen Börsenbetreibers habe 2023 nur begrenzt Luft nach oben, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Erwartung weiterhin volatiler Finanzmärkte und höherer Zinsen sei schon eingepreist. Bolzoni bevorzugt die weiterhin mit "Overweight" eingestuften Konkurrenten London Stock Exchange und Euronext./gl/mis