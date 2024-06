JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Neutral

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" belassen. Bislang hätten sich die Handelsvolumina bei europäischen Börsenbeteibern im zweiten Quartal stark entwickelt, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen noch nicht vollständig eingearbeitet. Nach derzeitigem Stand sieht er damit auch Luft nach oben für die Markterwartungen an die Deutsche Börse./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 17:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 00:15 / BST

