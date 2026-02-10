UBS AG

Deutsche Börse Neutral

13:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

