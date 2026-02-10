DAX 24.874 +0,1%ESt50 6.018 -0,3%MSCI World 4.529 -0,9%Top 10 Crypto 8,4200 -1,5%Nas 22.658 -1,8%Bitcoin 55.849 -1,0%Euro 1,1866 -0,1%Öl 68,21 -2,0%Gold 4.902 -3,6%
Heute im Fokus
DAX kaum bewegt -- US-Börsen in Rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Lufthansa, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende Aurubis-Aktie dennoch leichter: Hauptversammlung beschließt höhere Dividende
VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen! VSE Corp - MRO-Spezialist profitiert von rekordhohem Flugaufkommen!
Deutsche Börse Aktie

209,10 EUR +5,10 EUR +2,50 %
STU
Marktkap. 38,12 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
WKN 581005

ISIN DE0005810055
ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF
Symbol DBOEF

UBS AG

Deutsche Börse Neutral

13:26 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
209,10 EUR 5,10 EUR 2,50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
206,90 €		 Abst. Kursziel*:
20,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
209,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,56%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

14:36 Deutsche Börse Hold Warburg Research
13:26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
13:16 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
11:46 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Geschäft brummt Deutsche Börse-Aktie fester: Rekordzahlen für 2025 gemeldet - Milliardensumme für ISS Stoxx-Übernahme Deutsche Börse-Aktie fester: Rekordzahlen für 2025 gemeldet - Milliardensumme für ISS Stoxx-Übernahme
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Deutsche Börse-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold
finanzen.net UBS AG: Deutsche Börse-Aktie erhält Neutral
finanzen.net Deutsche Börse-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
dpa-afx ROUNDUP 2: Deutsche Börse nach Rekordgewinn mit neuem Milliardendeal
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
