ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zyklischer Gegenwind dürfte am Markt negative Revisionen der Gewinnschätzungen für 2021 nach sich ziehen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih