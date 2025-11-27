Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 40,71 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Übernahmeofferte für die Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Barmittel würden am besten für Zukäufe ausgegeben, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Sie hob zudem den Kapitalmarkttag am 10. Dezember als möglichen Kurstreiber hervor. Auch ohne Übernahmen sei ein neues Wachstumsziel im durchschnittlich hohen einstelligen Prozentbereich drin./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
227,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
229,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,20%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
