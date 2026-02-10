Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

13:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Auf den ersten Blick liege das operative Ergebnis (Ebit) im Erwartungsrahmen, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele des Börsenbetreibers für 2026, die über den Erwartungen lägen, seien bestätigt worden. Für eine leicht positive Kursreaktion sollten die Neuigkeiten ausreichen, glaubt die Expertin./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:35 / GMT

