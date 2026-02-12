DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
Deutsche Börse Aktie

216,30 EUR +7,90 EUR +3,79 %
STU
Marktkap. 36,96 Mrd. EUR

KGV 20,53
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

10:16 Uhr
Deutsche Börse AG
216,30 EUR 7,90 EUR 3,79%
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
210,10 €		 Abst. Kursziel*:
42,79%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
216,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,70%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
268,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

10:16 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Hold Warburg Research
12.02.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.02.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Deutsche Börse AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.02.26
finanzen.net Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX mittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagmittag stärker
finanzen.net Analyse: Barclays Capital bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Freitagvormittag ins Plus
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
