Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

10:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die angekündigte Komplettübernahme von ISS Stoxx sei teuer, aber notwendig für den Börsenbetreiber und Datenanbieter, schrieb Grace Dargan am Donnerstagabend. Damit entfalle nun der Minderheitseigner von ISS und es entstehe mehr Klarheit in puncto ausschüttbares Überschusskapital der Deutschen Börse./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

