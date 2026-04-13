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Symbol DBOEF

Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

13.04.26
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Handelsdaten für März auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe stark abgeschnitten, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das gelte insbesondere für den Rohstoffhandel./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
253,60 €		 Abst. Kursziel*:
18,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
255,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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02.04.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
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