Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

13.04.26

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Handelsdaten für März auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe stark abgeschnitten, schrieb Grace Dargan in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das gelte insbesondere für den Rohstoffhandel./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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