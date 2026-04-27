Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe dank höherer Erträge um 2 Prozent über dem von den Eschbornern veröffentlichten Konsens gelegen, schrieb Grace Dargan am Montagabend nach den Zahlen. Nach dem starken Lauf der Aktien komme es aber vor allem auf die Signale aus der Telefonkonferenz am frühen Dienstagnachmittag an./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse