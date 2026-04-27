Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 48,03 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe dank höherer Erträge um 2 Prozent über dem von den Eschbornern veröffentlichten Konsens gelegen, schrieb Grace Dargan am Montagabend nach den Zahlen. Nach dem starken Lauf der Aktien komme es aber vor allem auf die Signale aus der Telefonkonferenz am frühen Dienstagnachmittag an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 18:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
266,30 €
|Abst. Kursziel*:
16,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
267,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,10%
|
Analyst Name:
Grace Dargan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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