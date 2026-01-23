JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 11. Februar habe er Schätzungen und Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert, schrieb Enrico Bolzoni in seinem Ausblick vom Freitagabend. Bei der Zahlenvorlage dürften die Entwicklung der Sparte Investment Management Solutions (IMS) sowie weitere Details zur geplanten Übernahme von Allfunds im Fokus stehen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse