DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Deutsche Börse Aktie

213,40 EUR -0,10 EUR -0,05 %
STU
Marktkap. 39,22 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse AG
213,40 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 298 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 11. Februar habe er Schätzungen und Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber aktualisiert, schrieb Enrico Bolzoni in seinem Ausblick vom Freitagabend. Bei der Zahlenvorlage dürften die Entwicklung der Sparte Investment Management Solutions (IMS) sowie weitere Details zur geplanten Übernahme von Allfunds im Fokus stehen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
213,90 €		 Abst. Kursziel*:
40,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
213,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,58%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

