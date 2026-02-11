DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,5385 -0,1%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 56.563 +0,3%Euro 1,1874 +0,0%Öl 69,52 -0,2%Gold 5.058 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
204,50 EUR +0,50 EUR +0,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,12 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
204,50 EUR 0,50 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal lägen im Rahme der Erwartungen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob die solide Wachstumsbeschleunigung im Bereich Software Solutions hervor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
204,50 €		 Abst. Kursziel*:
46,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
204,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,70%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

08:01 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
26.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

dpa-afx Geschäft brummt Deutsche Börse-Aktie stabil: Rekordzahlen für 2025 gemeldet - Milliardensumme für ISS Stoxx-Übernahme Deutsche Börse-Aktie stabil: Rekordzahlen für 2025 gemeldet - Milliardensumme für ISS Stoxx-Übernahme
Dow Jones Deutsche Börse übernimmt Datenanbieter ISS Stoxx vollständig
dpa-afx Deutsche Börse kauft restliche 20 Prozent an ISS Stoxx für 1,1 Milliarden Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 235 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Börse mit Rekordergebnis
Dow Jones Deutsche-Börse-Wachstum kommt im Schlussquartal fast zum Erliegen - Ziele aber erreicht
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schließt im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen