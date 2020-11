NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse nach der Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Mit der Übernahme von 80 Prozent am Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) bekomme der Börsenbetreiber Zugang zu institutionellen Anlegern in den USA, die seine schon bestehende Kundenbasis in diesem Bereich geografisch ergänzten, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werde damit der Fokus auf das Thema Unternehmensführung nach Umwelt- und Gesellschaftskriterien (ESG) gestärkt./gl/he