NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 204 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie in Reaktion auf die Quartalszahlen sowie die angehobene Jahresprognose seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2024 um jeweils etwa ein Prozent./gl/he