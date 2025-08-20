DAX 24.293 +0,1%ESt50 5.462 -0,2%Top 10 Crypto 16,05 -0,9%Dow 44.793 -0,3%Nas 21.110 -0,3%Bitcoin 96.689 -1,4%Euro 1,1607 -0,4%Öl 67,55 +0,8%Gold 3.341 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kurzfrist-Anleger stoßen Bitcoin ab - droht nun ein Fall auf 100.000 Dollar? Kurzfrist-Anleger stoßen Bitcoin ab - droht nun ein Fall auf 100.000 Dollar?
Eurokurs wenig bewegt - das sind die Gründe Eurokurs wenig bewegt - das sind die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
257,70 EUR -1,70 EUR -0,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,85 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

20:26 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
257,70 EUR -1,70 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber nach den Zahlen des zweiten Quartals. Zudem habe er nun auch die aktuellen Handelsvolumina im dritten Quartal berücksichtigt, schrieb er. Damit sei er vorsichtiger geworden, was das laufende Jahresviertel betreffe./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
257,70 €		 Abst. Kursziel*:
-8,81%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
257,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,81%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

20:26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 Deutsche Börse Hold Warburg Research
25.07.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
25.07.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Lohnende Nemetschek SE-Investition? TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingefahren TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün
finanzen.net Insidertrade bei Nemetschek SE erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick
EQS Group EQS-DD: Nemetschek SE: ACSÖ GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Nemetschek SE: Dr. Gernot Strube, buy
EQS Group EQS-DD: Nemetschek SE: Yves Padrines, Receipt of 21,025 shares of Nemetschek SE as part of a Management Board (Vorstand) remuneration program (Stock Appreciation Rights).
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group: Q2 2025 with very strong revenue growth of +30.5% (currency-adjusted) and high profitability; revenue outlook for 2025 increased
EQS Group EQS-Adhoc: Nemetschek SE raises revenue outlook for the current financial year 2025 and announces preliminary results for the second quarter and first half of 2025
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group wins IR Award in the MDAX and additional European awards for Executive Board and IR Team
EQS Group EQS-DD: Nemetschek SE: Louise &#214;fverstr&#246;m, Receipt of 4,433 shares of Nemetschek SE as part of a Management Board (Vorstand) remuneration program (Stock Appreciation Rights).
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen