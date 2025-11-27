Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 40,63 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach bestätigten Gesprächen über eine Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Transaktion würde zwar zu der bisherigen Strategie des Börsenbetreibers passen, werfe aber auch Fragen auf, schrieb Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei unklar, wie hoch das Potenzial für Kostensynergien sei, und es sei fraglich, ob es auch Umsatzsynergien gebe./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 13:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
228,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
225,60 €
|Abst. Kursziel*:
1,06%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
226,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,88%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|27.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
