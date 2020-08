NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Quartalszahlen von 141 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Zuge einer Aktualisierung des Bewertungsmodells habe er seine Prognosen an die jüngste Geschäftsentwicklung des Börsenbetreibers angepasst, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jkr