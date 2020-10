NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Alles in allem sei das dritte Quartal des Börsenbetreibers zufriedenstellend verlaufen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Da auch die Jahresziele bestätigt worden seien, rechne er nicht mit nennenswerten Änderungen der Konsensschätzungen./ck/he