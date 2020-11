NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Deutsche Börse nach der Bekanntgabe des Mittelfristplans 'Compass 2023' auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Marktbetreiber habe ein positives Bild über die Chancen in allen Geschäftsbereichen gezeichnet, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neu angekündigten Ziele lägen zudem leicht über den Marktprognosen./ck/he