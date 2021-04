NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Marktbetreibers sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch das Ergebnis je Aktie seien besser als vom Konsens erwartet ausgefallen. Die Zuversicht in die Ziele für 2021 und auch in die mittelfristigen Ziele sei bestätigt worden./ck/he