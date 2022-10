NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Analyst Ben Bathurst passte seine Annahmen für den Börsenbetreiber mit Blick auf die steigenden Zinsen und jüngste Marktbewegungen im dritten Quartal an. Das Resultat sei ein bis zu zweiprozentiger Anstieg bei seinen Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) über die gesamte Prognoseperiode hinweg, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf Votum und Kursziel hätten diese kleineren Anpassungen aber keinerlei Auswirkungen./tav/he