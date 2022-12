Aktie in diesem Artikel Deutsche Bank AG 9,71 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 18,20 auf 16,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Obwohl die Wirtschaft in eine Rezession laufe, sei er für den europäischen Bankensektor 2023 grundsätzlich positiv gestimmt, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nettozinserträge der Geldhäuser dürften um durchschnittlich rund elf Prozent zulegen. Auch sei mit guten Ausschüttungen an die Aktionäre zu rechnen. Mit Blick auf die Deutsche Bank erwartet er steigende Kosten und höhere Aufwendungen für risikogewichtete Aktiva./bek/edh

