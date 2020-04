HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach der Vorlage endgültiger Quartalszahlen von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Kreditinstitut habe im Gegensatz zu den Markterwartungen ein positives Vorsteuerergebnis ausgewiesen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der negative Einfluss der Corona-Krise in Form von höheren Risikokosten für das Kreditbuch habe sich in Grenzen gehalten. Dagegen habe die Bank von hohen Kundenaktivitäten im Investmentbanking sowie von einer deutlich stärkeren Nachfrage nach Kreditlinien profitiert./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 08:42 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 09:39 / MESZ





