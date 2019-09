NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der vereinbarte Verkauf großer Teile des Aktienhandelsgeschäfts an den Konkurrenten BNP Paribas sei für beide Seiten strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die angestrebte Verringerung der Bilanzsumme sei der Bereich der größte innerhalb des Frankfurter Geldhauses. Umgekehrt dürften die Franzosen durch die Transaktion europäischer Branchenprimus in diesem Geschäft werden./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 12:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.