NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Positiv wertete Analyst Jernej Omahen in einer ersten Reaktion am Mittwoch die Kapitalausstattung der Bank. Die Erträge im Anleihen-, Währungs- und Rohstoffgeschäft lägen zwar über 2 Milliarden Euro, hier setzten sich die Marktanteilsverluste aber fort./bek/mis