NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das Management habe sich tiefergehend zu Risiken geäußert, wie etwa zur Qualität des Kreditportfolios und den Treibern von Risikokosten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die geringe Eigenkapitalverzinsung (RoTE) allerdings sowie seine Erwartung eines Verlustes im laufenden Jahr rechtfertige nach wie vor einen Bewertungsabschlag der Deutsche-Bank-Aktie./ck/mis