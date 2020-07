NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das zweite Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei das Überraschungspotenzial angesichts bereits guter Zahlen der US-Wettbewerber begrenzt./mf/mis