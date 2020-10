NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 7,00 auf 7,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe deutlich über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher hob er seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2020 nun von 0,16 auf 0,32 Euro an./ck/he