NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe durchweg starke Resultate für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die längerfristigen Schätzungen für den Gewinn je Aktie dürften steigen./ajx/ck