NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das Frankfurter Bankhaus habe seine Erwartungen an den bereinigten Vorsteuergewinn um 18 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er passte daher seine Prognose für den diesjährigen bereinigten Gewinn je Aktie um 6 Prozent nach oben an. Für die beiden Folgejahre stiegen seine Schätzungen aber in geringerem Ausmaß./tih/he