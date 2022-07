NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Sowohl das Investmentbanking als auch der Geschäftsbereich Unternehmensbank hätten positiv überrascht. Es sei zwar enttäuschend, dass die Deutsche Bank für dieses Jahr für die Aufwand-Ertrag-Relation nun eine Spanne im niedrigen bis mittleren 70-Prozent-Bereich erwartet. Der Aktienkurs reflektiere dies jedoch bereits./la/ajx