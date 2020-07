FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen von 5,60 auf 6,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Das zweite Quartal habe ergebnisseitig unter seinen Erwartungen gelegen, auf Segmentebene sei aber in allen Bereichen eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen gewesen, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen, reduzierte aber auch den Risikoabschlag in seinem Modell./tih/mis