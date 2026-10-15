Deutsche Beteiligungs Aktie
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Marktkap. 322,41 Mio. EURKGV 18,16 Div. Rendite 3,98%
WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Symbol DEUBF
AI Analyse
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG
Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy
|Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
30,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,70 €
|Abst. Kursziel*:
56,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
59,59%
|
Analyst Name:
Gerhard Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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