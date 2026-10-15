DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,6%MSCI World 4.773 -3,0%Top 10 Crypto 9,9350 -5,7%Nas 24.385 -5,3%Bitcoin 67.334 -6,0%Euro 1,1242 +0,1%Öl 97,58 +3,1%Gold 4.101 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Deutsche Beteiligungs Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
19,30 EUR +0,54 EUR +2,88 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 322,41 Mio. EUR

KGV 18,16 Div. Rendite 3,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1TNUT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1TNUT7

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DEUBF

AI Analyse

Baader Bank

Deutsche Beteiligungs Buy

18:11 Uhr
Deutsche Beteiligungs Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Beteiligungs AG
19,30 EUR 0,54 EUR 2,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals hätten die Erwartungen wegen anziehender Bewertungen von Aktivitäten etwas übertroffen, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus seiner Sicht muss die Beteiligungsgesellschaft künftig unter Beweis stellen, dass sich bei weiteren Geschäftsteilen profitable Ausstiege erzielen ließen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Beteiligungs AG

Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs Buy

Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
30,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,70 €		 Abst. Kursziel*:
56,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,59%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG

18:11 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
14:01 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
06.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG

dpa-afx Nach zwei Verlustquartalen DBAG-Aktie stärker: Gewinn im dritten Quartal, Beteiligungsgesellschaft sieht leichte Markterholung DBAG-Aktie stärker: Gewinn im dritten Quartal, Beteiligungsgesellschaft sieht leichte Markterholung
Finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX notiert schlussendlich im Minus
dpa-afx ROUNDUP: DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung
Finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-News:  Deutsche Beteiligungs AG: Hohe Transaktionsdichte, Erholung der Bewertungsmultiplikatoren und bestätigte Prognose
Finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt ab
Finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu
Finanzen.net Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX pendelt um Schlusskurs vonFreitag
Finanzen.net SDAX aktuell: SDAX mittags auf grünem Terrain
RSS Feed
Deutsche Beteiligungs AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.