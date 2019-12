MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach der Ankündigung eines neuen Fonds von 39,40 auf 43,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft stelle eine exzellente Möglichkeit dar, sich an attraktiven Unternehmen des Mittelstands zu beteiligen, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deren Erträge dürften von operativen Verbesserungen profitieren./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 17:22 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 17:22 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.