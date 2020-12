HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45,40 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe sich ambitionierte Wachstumsziel gesetzt, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Neubewertung der Beteiligungen und eine Marktbelebung sollten dem Unternehmen künftig in die Hände spielen./mf/ag