NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Kennziffern für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres hätten seine Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Übernahmeaktivität der Beteiligungsgesellschaft früher als von ihm gedacht wieder Fahrt aufgenommen habe./edh/tav